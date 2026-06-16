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L'administration des assemblées parlementaires sous la Ve République

Mohesh Balnath

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Pour que députés et sénateurs puissent exercer librement leur mandat, l'institution parlementaire doit s'organiser, ce dans le respect du principe d'autonomie, corollaire de la séparation des pouvoirs. Il en résulte un phénomène administratif, lequel est peu étudié des juristes. La présente thèse entend démontrer que les concepts du droit administratif, qui éclairent l'activité de l'organe exécutif, peuvent être transposés dans le droit parlementaire. Ce travail invite, d'une part, les universitaires à se saisir de la question de l'originalité de ce phénomène dans le paysage des administrations publiques et, d'autre part, le juge administratif à reconnaître l'existence d'actes administratifs et d'autorités administratives au sein des assemblées parlementaires, tout en ayant une conception restrictive de son office en vue de la préservation du principe d'autonomie parlementaire. Points forts - Directeurs de thèse : Philippe Blachèr et Hervé de Gaudemar

Par Mohesh Balnath
Chez LGDJ

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Auteur

Mohesh Balnath

Editeur

LGDJ

Genre

Droit constitutionnel

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L'administration des assemblées parlementaires sous la Ve République

Mohesh Balnath

Paru le 16/06/2026

750 pages

LGDJ

78,00 €

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Scannez le code barre 9782275161945
9782275161945
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