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Le bruit d'un silence

Thiam sekou Marouf, Sékou Marouf Thiam

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Dans le village de Garteh, un drame survient un après-midi d'été, marquant à jamais la vie de Marie. Depuis ce jour, elle est tourmentée par des cauchemars récurrents, son esprit étant incapable de se libérer de l'horreur vécue. Vingt-cinq ans plus tard, son mari Amadou et sa coépouse Sira luttent pour apaiser sa souffrance, mais rien ne semble y faire. Dans l'espoir de mettre fin à ce cycle de terreur, Amadou consulte un guérisseur traditionnel venu du Mali. Ensemble, ils espèrent offrir à Marie la possibilité d'affronter son passé, de renouer avec la paix et de se libérer des démons qui la hantent. Le bruit d'un silence est un récit lancinant sur la résilience, le poids du souvenir et la difficile quête de guérison.

Par Thiam sekou Marouf, Sékou Marouf Thiam
Chez Le Lys Bleu

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Auteur

Thiam sekou Marouf, Sékou Marouf Thiam

Editeur

Le Lys Bleu

Genre

Thrillers

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Le bruit d'un silence

Thiam sekou Marouf, Sékou Marouf Thiam

Paru le 16/06/2026

268 pages

Le Lys Bleu

23,00 €

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