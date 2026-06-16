Nina, jeune femme trentenaire, mariée et mère, se laisse guider par une intuition qui la pousse à enquêter sur un mystère ancien. Au fil des années, ses enquêtes révèlent que la vérité est bien plus complexe que ce qu'elle imaginait : le traumatisme affectant sa famille est enraciné dans leur passé. Cette quête l'amène à comprendre les personnalités psychologiques de ceux qui l'entourent, exposant ainsi les mensonges et les blessures invisibles de chacun. Finalement, la recherche les rapproche, les obligeant à confronter et accepter la réalité, avec une conclusion inattendue et des conséquences imprévues. Anatomie d'un traumatisme explore le poids des secrets familiaux, la transmission intergénérationnelle des traumatismes et la difficulté de faire éclater la vérité dans des milieux où la discrétion est la règle d'or.