Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Grasset, le Nora-Gate Etats Généraux de la BD 2026 Cinq éditeurs BD à découvrir
#Roman francophone

Anatomie d'un traumatisme

Maude Clerc

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Nina, jeune femme trentenaire, mariée et mère, se laisse guider par une intuition qui la pousse à enquêter sur un mystère ancien. Au fil des années, ses enquêtes révèlent que la vérité est bien plus complexe que ce qu'elle imaginait : le traumatisme affectant sa famille est enraciné dans leur passé. Cette quête l'amène à comprendre les personnalités psychologiques de ceux qui l'entourent, exposant ainsi les mensonges et les blessures invisibles de chacun. Finalement, la recherche les rapproche, les obligeant à confronter et accepter la réalité, avec une conclusion inattendue et des conséquences imprévues. Anatomie d'un traumatisme explore le poids des secrets familiaux, la transmission intergénérationnelle des traumatismes et la difficulté de faire éclater la vérité dans des milieux où la discrétion est la règle d'or.

Par Maude Clerc
Chez Le Lys Bleu

|

Auteur

Maude Clerc

Editeur

Le Lys Bleu

Genre

Littérature française

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Anatomie d'un traumatisme par Maude Clerc

Commenter ce livre

 

Anatomie d'un traumatisme

Maude Clerc

Paru le 16/06/2026

172 pages

Le Lys Bleu

18,50 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9791044043160
9791044043160
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Étienne Klein perd son doctorat après une enquête sur le plagiat de sa thèse “Je suis plus français que toi, parce que moi, j’ai choisi” : dans les allées de Passeurs de Livres Lionnel Astier : “Tout ce qui leur restait, c’était la parole” Plagiat d'Étienne Klein : des excuses au règlement de comptes
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités Free Spins
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.