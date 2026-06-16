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#Roman francophone

Aust

Emilien Chesnot

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Si l'on considère que " travailler sur soi-même " est équivalent à écrire un livre (et singulièrement ce livre intitulé " Aust ") l'exergue d'Emmanuel Hocquard qui ouvre " Lem ouch " est programmatique : " Qu'est-ce que travailler sur soi-même ? Représentez-vous un insecte volant, une mouche ou une abeille, qui s'est pris dans une toile d'araignée et qui cherche, coûte que coûte, à se dégager. C'est, je pense, une assez bonne image pour comprendre. Sauf qu'ici la toile d'araignée est "inside". La toile d'araignée où nous nous débattons c'est notre pensée, notre manière de voir les choses, notre langage. " " Aust " est l'essai de circonscrire la " toile d'araignée " qu'est la langue maternelle où nous naissons en tant que sujet parlant - ou le nom propre qui nous identifie aux yeux de l'état civil et de la loi. Puis de chercher, " coûte que coûte " à s'en dégager en produisant des poèmes - promesse d'un " désassujettissement " par rapport aux codes (linguistiques, légaux) qui nous contraignent. La situation personnelle, vécue par le poète Emilien Chesnot telle que nous la découvrons dans " Aust ", est la suivante : Au moment d'études littéraires éprouvantes en classes préparatoires il est atteint de troubles psychiques, touchant sa perception du langage, qui le conduisent à plusieurs hospitalisations et à suivre une cure auprès d'un psychiatre. A la fin de ses études il entame une carrière d'officier de l'état civil à Rennes - à laquelle il a récemment renoncé pour l'avoir interrogée, remise en question et finalement trahie (un fonctionnaire ne saurait remettre en cause le fonctionnement de l'institution à laquelle il appartient). Tels sont les " deux fils " biographiques à partir desquels se tisse l'écheveau (la toile d'araignée) que constitue " Aust ". Compte tenu de l'homologie qui structure les deux parties du livre selon des retours précis : le rapport à notre langue maternelle est homologue au rapport à notre nom propre (on ne les choisit pas tant qu'on y est contraint), et la résistance qui leur est opposée par le poète, nous comprenons que le livre est à la recherche d'une "relation" au langage différente du rapport de sujétion analysé dans les deux sections en prose du livre. Le poème, puisque la sujétion s'éprouve notablement dans le langage, est la voie empruntée pour échapper à la fatalité de ce rapport. " Une relation est libre. Un rapport est forcé " écrit Emilien Chesnot.

Par Emilien Chesnot
Chez Eric Pesty

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Auteur

Emilien Chesnot

Editeur

Eric Pesty

Genre

Littérature française

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Aust

Emilien Chesnot

Paru le 16/06/2026

160 pages

Eric Pesty

22,00 €

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