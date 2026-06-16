Cette année dans les Landes, l'été est sec. Très vite, les premiers feux éclatent au coeur de la forêt de pins. Les pompiers luttent sans relâche, cherchent à comprendre l'origine de ces multiples départs. En vain. Les sirènes déchirent la nuit. Les flammes gagnent les sous-bois, menacent des maisons isolées. Dans les villages, la peur s'installe : et si quelqu'un mettait le feu ? Parmi ceux qui combattent l'incendie, une famille de pompiers se retrouve en première ligne. Marc, Etienne et Myriam sont tous trois aux prises avec les flammes : entre eux, les tensions sont palpables. Pendant ce temps, Raymond, enquêteur chevronné, traque un incendiaire insaisissable. Jusqu'au jour où un feu devient incontrôlable, car certains brasiers ne naissent pas simplement dans la profondeur de la forêt, ils couvent depuis longtemps dans le coeur d'un des leurs. Née en 1977, Florence Wells poursuit des études scientifiques puis travaille plusieurs années dans le marketing et la communication de grandes entreprises. Alors que tout s'arrête en 2020 avec l'arrivée d'un virus qui bouleverse la planète, elle pose ses cartables, prend un crayon et commence à faire ce dont elle rêvait depuis des années : écrire. C'est une révélation. Dans ses écrits se croisent la solitude de nos existences, les inégalités, les problématiques écologiques, les bouleversements engendrés par la technologie qui nous entoure... Des questionnements pour interroger nos rapports aux autres et imaginer des changements possibles.