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Spécialité Maths Tle

Tugdual Rannou

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La collection " Votre coaching personnalisé " vous propose, de la Seconde à la Terminale un " coaching " pas à pas pour une prise en main du travail optimale, que ce soit pour le tronc commun ou les spécialités. Le but : vous aider, vous les élèves, à gagner en autonomie, à mieux vous organiser pour réviser efficacement, à parfaire vos méthodes mais aussi à renforcer vos connaissances pour obtenir la meilleure note possible au bac. Ce coaching comprend : - Des synthèses de cours pour parfaire vos connaissances, grâce à un planning étalé sur le temps de l'année scolaire, - des points de méthodologie clairs et efficaces, - des exercices type bac chronométrés, - des corrigés détaillés intégralement rédigés, - des schémas ou des cartes mentales, pour vous aider à une meilleure compréhension et stimuler votre mémoire visuelle, - des contenus additionnels en ligne (vidéos ou audios) pour un entraînement au top ! Grâce à votre coach, c'est la bonne note assurée !

Par Tugdual Rannou
Chez Ellipses

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Auteur

Tugdual Rannou

Editeur

Ellipses

Genre

Mathématiques

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Spécialité Maths Tle

Tugdual Rannou

Paru le 16/06/2026

250 pages

Ellipses

15,50 €

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