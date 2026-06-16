Droit du contentieux administratif

Du déroulement du procès à l'organisation de la justice administrative, cet ouvrage rend accessible tous les rouages de la procédure pour maîtriser le contentieux administratif, pilier indispensable de tout le droit public. Le contentieux administratif connaît une évolution constante sous l'impulsion des transformations technologiques, environnementales et sociétales. Points fortsUn cours clair, structuré et accessible pour l'étudiant - A jour des dernières évolutions législatives et jurisprudentielles