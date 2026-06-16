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Droit du contentieux administratif

Clémence Barray, Pierre-Xavier Boyer

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Du déroulement du procès à l'organisation de la justice administrative, cet ouvrage rend accessible tous les rouages de la procédure pour maîtriser le contentieux administratif, pilier indispensable de tout le droit public. Le contentieux administratif connaît une évolution constante sous l'impulsion des transformations technologiques, environnementales et sociétales. Points fortsUn cours clair, structuré et accessible pour l'étudiant - A jour des dernières évolutions législatives et jurisprudentielles

Par Clémence Barray, Pierre-Xavier Boyer
Chez Gualino Editeur

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Auteur

Clémence Barray, Pierre-Xavier Boyer

Editeur

Gualino Editeur

Genre

Contentieux administratifs

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Droit du contentieux administratif

Clémence Barray, Pierre-Xavier Boyer

Paru le 16/06/2026

288 pages

Gualino Editeur

23,50 €

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Scannez le code barre 9782297289016
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