La valeur d'égalité en droit public français et britannique

Grâce à la comparaison avec le Royaume-Uni, cette thèse propose un nouveau regard sur un objet classique : l'égalité. Si elle semble avoir été bien explorée par la recherche juridique, elle n'a encore jamais été considérée comme une valeur dans la sphère du droit public. Cette étude en propose une lecture novatrice en explorant ses significations et ses fonctions de part et d'autre de la Manche. L'égalité légitime le pouvoir public, le contraint à considérer les individus comme des égaux, et lui confère la finalité de transformer la société dans un sens égalitariste. Points forts - Prix de thèse 2024 de la Fédération de recherche "L'Europe en mutation" de l'Université de Strasbourg - Directeur de thèse : Peggy Ducoulombier