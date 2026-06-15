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#Roman francophone

A l'ombre d'une Affolante

Jean-Roger Essomba, Jean roger Essomba

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Iscariote a été le témoin tragique du meurtre de la femme qu'il aimait, mais il prétend avoir oublié tous les détails de ce crime. Ses déclarations peu convaincantes font de lui le principal suspect. Lorsque je le rencontre dans des circonstances pour le moins étranges, il prétend qu'un simple mot pourrait raviver sa mémoire. Il est convaincu que ce mot se cache dans les pensées qui ont traversé mon esprit lors de notre première rencontre. Je suis prêt à l'aider, mais comment puis-je extraire un mot parmi tous ceux qui se bousculaient dans ma tête à ce moment-là ? Sa demande semble insensée, mais Iscariote n'est pas un être ordinaire. C'est un fantôme qui hante les murs d'une Affolante à Samois-sur-Seine, et sa voix résonne comme l'écho de ma mauvaise conscience. Les Affolantes sont de somptueuses demeures construites le long de la Seine entre 1830 et 1914, entre Saint-Mammès et Seine-Port, notamment à Samois-sur-Seine.

Par Jean-Roger Essomba, Jean roger Essomba
Chez EJR Editions

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Auteur

Jean-Roger Essomba, Jean roger Essomba

Editeur

EJR Editions

Genre

Littérature francophone

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A l'ombre d'une Affolante

Jean-Roger Essomba, Jean roger Essomba

Paru le 15/06/2026

196 pages

EJR Editions

17,00 €

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