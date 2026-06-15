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#Roman francophone

Cinq phrases

Guy Vachaudez

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A l'aube d'un hiver gris, alors que le monde bascule lentement dans l'inquiétude, un homme à la retraite voit remonter en lui une vague inattendue de souvenirs. Entre le quotidien paisible partagé avec son épouse et le tumulte grandissant d'une réalité incertaine, une simple histoire découverte en ligne agit comme un déclic. Et si le passé n'était jamais vraiment derrière nous ? A travers une rencontre bouleversante avec l'enfant qu'il fut, il entame un voyage intérieur où se mêlent mémoire, peur, amour et quête de sens. De Bruxelles au Borinage, des années d'insouciance aux doutes de l'âge adulte, chaque souvenir devient une porte, chaque émotion une clé. Mais jusqu'où peut-on aller pour retrouver ce qui nous a construits ? Et que reste-t-il de nous lorsque le temps semble se plier à nos désirs ? Entre introspection philosophique et récit sensible, Cinq phrases est une invitation à ralentir, à écouter le silence... et à renouer avec l'essentiel.

Par Guy Vachaudez
Chez Editions de l'Onde

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Auteur

Guy Vachaudez

Editeur

Editions de l'Onde

Genre

Littérature française

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Cinq phrases

Guy Vachaudez

Paru le 15/06/2026

286 pages

Editions de l'Onde

20,00 €

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