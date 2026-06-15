Réparation

"Je veux juste guérir. Le pardon, j'en ferai quoi ? " Né dans une famille marquée par l'exil, le silence et les non-dits, l'auteur retrace une enfance fracassée par la violence, l'abandon et les secrets. Entre humiliations, maltraitances et agressions, il grandit dans un climat de peur permanente, où l'amour semble toujours conditionnel, fragile, ou inexistant. A travers le lien indéfectible avec sa soeur Mariella, seule lumière dans l'obscurité, il tente de survivre, de comprendre, et surtout de ne pas sombrer. Mais comment se construire quand l'enfance a été volée ? Comment aimer, se reconnaître, exister, lorsque tout en soi porte les traces d'un passé brisé ? Ce récit brut, sans concession, n'est ni une quête de compassion ni un appel au pardon. C'est un face-à-face avec la vérité. Une plongée dans les failles d'une famille, dans les dérives d'une époque, et dans les mécanismes invisibles qui façonnent une vie. Un témoignage bouleversant sur la résilience, l'identité, et ce combat intime : se libérer du poids du passé pour enfin espérer être libre.