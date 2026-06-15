Graphémo CE1-CE2

La pochette de l'élève pour simplifier la mise en oeuvre de la méthode Graphémo. Le contenu du fichier Graphémo, sans avoir à faire de photocopies ! - La reprise des exercices du fichier Graphémo. - Des exercices supplémentaires et des nouvelles rubriques pour aller plus loin. 5 livrets d'entrainement pour chaque pochette avec : - Deux doubles-pages d'exercices par graphème. - Une double-page autour des mots invariables. - Une double-page bilan et une double-page C'est la récré ! + 1 livret de mots avec : - Des conseils pour bien mémoriser les mots. - La liste des mots de la semaine à apprendre. - Les mots invariables par thématique et par analogie. Inclus : La version numérique et ses ressources : - Les corrigés des exercices en couleurs. - Le livret des dictées bilan à imprimer. Découvrez dans la même collection, la Pochette CE - Thème 1 : Une année à l'école. Rejoignez le groupe Facebook Graphémo MDI : https : //www. facebook. com/groups/3089716198002429 L'autrice : Marina Dillé, est professeure des écoles depuis 2004. Co-autrice des fichiers photocopiables Graphémo CE , 1, 2, 3... Parcours Etude de la langue CE et Mathématiques CE , elle est également l'autrice du blog Maisquefaitlamaitresse.