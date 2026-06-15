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Maths 5e

Marc Boullis

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Les points forts du cahier Un sommaire qui permet de s'adapter à votre progression pédagogique. Un cours complet au début de chaque chapitre qui vous permet de choisir ce cahier en complément d'un manuel ou à la place d'un manuel. Une large banque d'exercices différenciés (plus de 500 par cahier) et des coups de pouce à donner aux élèves pour gérer l'hétérogénéité de la classe. De nombreuses pages dédiées à la résolution de problèmes. Des activités aléatoires corrigées issues du site MathsMentales pour travailler les automatismes et le calcul mental (en 6e). Des exercices aléatoires corrigés issus du site MathsALEA pour le travail en autonomie de l'élève et la remédiation.

Par Marc Boullis
Chez Bordas Editions

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Auteur

Marc Boullis

Editeur

Bordas Editions

Genre

Mathématiques 5e

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Maths 5e

Marc Boullis

Paru le 15/06/2026

160 pages

Bordas Editions

7,50 €

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9782047409480
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