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#Roman francophone

Quand les saisons se racontent

Véronique Mercier

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Les saisons rythment la vie, chacune apportant son énergie, son charme et ses défis. Le printemps, plein d'espoir, de découvertes et de renouveau, contraste avec les imprévus qui peuvent frapper, comme une gelée tardive. L'été incarne la maturité, parfois brûlante et orageuse, tandis que l'automne nous offre sa beauté mélancolique, un rappel de la fragilité. Enfin, l'hiver, temps de repos et de reconstruction, nous invite à tirer parti des expériences accumulées. La nature, avec ses cycles inévitables, nous enseigne que chaque étape, même marquée par l'incertitude et les épreuves, porte sa propre valeur. A travers ce récit, l'auteure nous invite à observer, ressentir et méditer sur ces leçons saisonnières, pour mieux comprendre les rythmes, les émotions et les instants précieux de notre propre existence.

Par Véronique Mercier
Chez Le Lys Bleu

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Auteur

Véronique Mercier

Editeur

Le Lys Bleu

Genre

Littérature française

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Quand les saisons se racontent

Véronique Mercier

Paru le 15/06/2026

64 pages

Le Lys Bleu

11,00 €

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Scannez le code barre 9791044045386
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