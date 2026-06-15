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Nautila 3003

Claudette Lécuyer

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Un enfant qui balbutie face à l'océan, une aveugle qui prétend voir l'invisible, et un homme lancé vers une Amérique intérieure qui se dérobe. Au centre de ce tourbillon, un fils né de deux mères, l'une de chair, l'autre surgie d'un ailleurs mystérieux. Ce roman est une traversée des sens où la frontière entre l'observateur et l'observé s'efface. Ici, les dialogues ne se contentent pas de lier les êtres : ils interpellent leur propre créateur, faisant de l'écriture le théâtre d'une démesure orchestrée. Entre les chants qui s'élèvent et les lianes d'une mémoire fragmentée se dessine une fresque où chaque mot est une vision particulière.

Par Claudette Lécuyer
Chez Le Lys Bleu

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Auteur

Claudette Lécuyer

Editeur

Le Lys Bleu

Genre

Science-fiction

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Nautila 3003

Claudette Lécuyer

Paru le 15/06/2026

120 pages

Le Lys Bleu

14,50 €

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Scannez le code barre 9791044043764
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