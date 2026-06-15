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Carnets de classe d'un instituteur frondeur

Michel Montebello

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Carnets de classe d'un instituteur frondeur retrace le parcours d'un enseignant passionné, de l'Ecole normale à l'école Jules Verne de Marspich. A travers souvenirs, anecdotes et réflexions engagées, il défend une école vivante, exigeante et humaine. Par le jeu, l'humour et le plaisir d'apprendre, l'auteur place l'enfant au coeur de la transmission et transforme chaque matière en terrain d'éveil. Face aux réformes qu'il juge inadaptées, il revendique une liberté pédagogique fondée sur la rigueur, la créativité et le coeur. Un témoignage vibrant sur le métier d'instituteur et la force de l'éducation.

Par Michel Montebello
Chez Le Lys Bleu

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Auteur

Michel Montebello

Editeur

Le Lys Bleu

Genre

Littérature française

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Carnets de classe d'un instituteur frondeur

Michel Montebello

Paru le 15/06/2026

104 pages

Le Lys Bleu

14,50 €

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Scannez le code barre 9791044042262
9791044042262
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