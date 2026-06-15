Carnets de classe d'un instituteur frondeur retrace le parcours d'un enseignant passionné, de l'Ecole normale à l'école Jules Verne de Marspich. A travers souvenirs, anecdotes et réflexions engagées, il défend une école vivante, exigeante et humaine. Par le jeu, l'humour et le plaisir d'apprendre, l'auteur place l'enfant au coeur de la transmission et transforme chaque matière en terrain d'éveil. Face aux réformes qu'il juge inadaptées, il revendique une liberté pédagogique fondée sur la rigueur, la créativité et le coeur. Un témoignage vibrant sur le métier d'instituteur et la force de l'éducation.