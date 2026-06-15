Au croisement de l'intime et de l'universel, L'amour La mort met en lumière l'indissociable dualité entre l'amour et l'absence. A travers sa plume, l'auteure déploie une catharsis, où la douleur se mêle à la beauté des émotions passées. Dans cet ouvrage, les vers s'accordent avec finesse aux dessins délicats qui les accompagnent - ceux de Léna, sa soeur - et, ensemble, elles font dialoguer poésie et illustration dans une même respiration. Une traversée sensorielle où la peine s'atténue peu à peu, laissant affleurer une lueur d'espoir fragile, mais tenace.