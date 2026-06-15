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#Roman francophone

L'amour

Auriane Sanchez

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Au croisement de l'intime et de l'universel, L'amour La mort met en lumière l'indissociable dualité entre l'amour et l'absence. A travers sa plume, l'auteure déploie une catharsis, où la douleur se mêle à la beauté des émotions passées. Dans cet ouvrage, les vers s'accordent avec finesse aux dessins délicats qui les accompagnent - ceux de Léna, sa soeur - et, ensemble, elles font dialoguer poésie et illustration dans une même respiration. Une traversée sensorielle où la peine s'atténue peu à peu, laissant affleurer une lueur d'espoir fragile, mais tenace.

Par Auriane Sanchez
Chez Le Lys Bleu

|

Auteur

Auriane Sanchez

Editeur

Le Lys Bleu

Genre

Poésie

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L'amour

Auriane Sanchez

Paru le 15/06/2026

56 pages

Le Lys Bleu

10,50 €

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