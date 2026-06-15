Ecluses à poissons de l'Ile de Rê

Avec une connaissance sans égal, de la mer, des saisons, des vents, des estrans, de la faune et de la flore marine, et le plaisir de lieux d'exception ! Découvrez les témoignages de nos Chefs d'écluse ! Les pêcheries en pierres, ou écluses à poissons, présentes depuis des millénaires sur les côtes soumises aux marées, subsistent encore dans les îles de Ré et d'Oléron. Sur l'île de Ré, seules quinze sont aujourd'hui en activité, contre 140 recensées en 1727. Créée en 1995, l'ADEPIR uvre à la préservation de ces ouvrages en pierres sèches, assemblées sans liant autre que les huîtres et balanes, capables de résister aux marées, tempêtes et houles du golfe de Gascogne. Grâce à l'entretien quotidien et au travail des chefs d'écluses et de leurs équipes, ce patrimoine maritime et ce mode de vie ancestral demeurent vivants.