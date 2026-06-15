Anglais Bac Pro Enseignement agricole

Ce manuel d'anglais et le cahier d'activité associé, sont des outils pratiques adaptés et adaptables à la diversité des parcours des élèves de l'enseignement agricole. Ces deux ouvrages ont été conçus pour faire progresser l'apprenant du niveau A2, qui est l'objectif visé en fin de 2de professionnelle agricole, vers le niveau B1+, le niveau final visé. Ils cherchent aussi à aider l'apprenant à aborder les épreuves de contrôle en cours de formation, en le dotant d'outils (linguistiques et méthodologiques) pour développer son autonomie et aborder un parcours d'études supérieures. Combinant outils modulables et approches variées, le manuel et le cahier d'activité peuvent également être utilisé par en CFA. Un chapitre par unité est proposé en pédagogie flexible, pour une didactisation alternative et, surtout, pour favoriser l'autonomie des apprenants et leur bonne appropriation de la langue. Ce manuel propose également des outils pour approfondir le projet personnel et professionnel de l'apprenant. Points forts - Convient aux élèves à besoins particuliers (maquette compatible dys) - Convient pour un usage en BAC PRO - Convient pour un usage en CFA - De nombreux support d'exploitation pédagogique complémentaires (adapté pour classe inversée et flexible, outils de révision...) - Un accompagnement pour positionner son projet professionnel (C3. 2)