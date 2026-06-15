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#Essais

L'égale dignité de la personne humaine

Robert Guillaumond

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L'égale dignité, telle que pensée par Mireille ­Delmas-Marty et Paul Bouchet, figures de l'humanisme juridique, met en lumière une conception fondamentale du droit et de la société. Elle prend sa source, à l'issue de la Seconde Guerre mondiale, dans la volonté de la communauté ­internationale de se doter d'outils capables de maîtriser la force par le droit et de permettre l'établissement d'une période de paix. De cette excroissance du droit - droits internes et droit international - Mireille Delmas-Marty et Paul Bouchet furent analystes et praticiens. Le 26 ? novembre 2025, au sein de l'amphithéâtre Mireille Delmas-Marty du Collège de France, dix personnalités du monde juridique, d'institutions et de la société civile ont rappelé cette aventure intellectuelle partagée pendant près de quarante années, toujours d'actualité. Alors que nous vivons une phase de profond et brutal reflux démocratique avec la progression de l'autocratie, des pratiques ­illibérales, que l'espace public est envahi par la déraison et que le droit de la guerre et le droit humanitaire sont à l'agonie, le colloque dont ce livre rend compte, s'inscrit dans une défense plus que jamais nécessaire de l'Etat de droit.

Par Robert Guillaumond
Chez Editions Syllepse

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Auteur

Robert Guillaumond

Editeur

Editions Syllepse

Genre

Droits de l'homme

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L'égale dignité de la personne humaine

Robert Guillaumond

Paru le 15/06/2026

144 pages

Editions Syllepse

11,00 €

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Scannez le code barre 9791039903936
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