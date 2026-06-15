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#Roman francophone

Swann

Clara Renard, Emabookdesign

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1 mission pour 2 Lecoeur - Tome 1 : Swann Pour Gersende Lecoeur, protéger les enfants est un métier. Pour Lili, sa fille de quinze ans, c'est une aventure. En intervenant auprès de Swann, une préado rebelle et solitaire, Gersende ignore qu'elle va devoir jongler entre son éthique professionnelle et son rôle de mère. Quand Lili la surprend dans son collège, elle ne peut pas rester à l'écart... quitte à franchir certaines limites. Le savoir-faire de l'une s'oppose à l'intuition, parfois maladroite, de l'autre. Deux façons d'aider qui font naître entre mère et fille tensions et incompréhensions, mais également tendresse et complicité. Face à la fragilité de Swann, leur propre lien se redessine. Avec humour, émotion et une touche de suspense, ce premier tome inaugure une série contemporaine au ton cosy, où le lecteur plonge dans le quotidien de la protection de l'enfance... vu par une pro et par son ado (qui n'a ni froid aux yeux ni la langue dans sa poche).

Par Clara Renard, Emabookdesign
Chez Clara Renard

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Auteur

Clara Renard, Emabookdesign

Editeur

Clara Renard

Genre

Littérature française

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Swann

Clara Renard, Emabookdesign

Paru le 15/06/2026

350 pages

Clara Renard

16,00 €

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