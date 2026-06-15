Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Grasset, le Nora-Gate Etats Généraux de la BD 2026 Cinq éditeurs BD à découvrir
#Roman francophone

Le crépuscule des maudits

André Besson

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Avril 1945. Une nouvelle extraordinaire vient de parvenir à Londres : Adolf Hitler aurait eu, l'année précédente, un fils de sa maîtresse Eva Braun ! Si l'existence de cet enfant se confirme, les prévisions concernant la fin toute proche de la Seconde Guerre mondiale seront erronées. Hitler fera tout pour assurer l'avenir de son fils et prolongera farouchement la lutte. Ancien correspondant de presse en Allemagne occupée, André Besson fait revivre dans ce suspense remarquablement conduit les amours secrètes et sulfureuses d'Adolf Hitler et Eva Braun. Il raconte pourquoi et comment cette belle jeune femme, qui aima passionnément le dictateur, se donna la mort pour lui, après qu'il l'eût épousée au milieu des ruines de Berlin embrasé.

Par André Besson
Chez Cabedita

|

Auteur

André Besson

Editeur

Cabedita

Genre

XXe siècle

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Le crépuscule des maudits par André Besson

Commenter ce livre

 

Le crépuscule des maudits

André Besson

Paru le 15/06/2026

408 pages

Cabedita

25,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782889850334
9782889850334
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Étienne Klein perd son doctorat après une enquête sur le plagiat de sa thèse “Je suis plus français que toi, parce que moi, j’ai choisi” : dans les allées de Passeurs de Livres Lionnel Astier : “Tout ce qui leur restait, c’était la parole” Plagiat d'Étienne Klein : des excuses au règlement de comptes
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités Free Spins
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.