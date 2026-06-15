Le crépuscule des maudits

Avril 1945. Une nouvelle extraordinaire vient de parvenir à Londres : Adolf Hitler aurait eu, l'année précédente, un fils de sa maîtresse Eva Braun ! Si l'existence de cet enfant se confirme, les prévisions concernant la fin toute proche de la Seconde Guerre mondiale seront erronées. Hitler fera tout pour assurer l'avenir de son fils et prolongera farouchement la lutte. Ancien correspondant de presse en Allemagne occupée, André Besson fait revivre dans ce suspense remarquablement conduit les amours secrètes et sulfureuses d'Adolf Hitler et Eva Braun. Il raconte pourquoi et comment cette belle jeune femme, qui aima passionnément le dictateur, se donna la mort pour lui, après qu'il l'eût épousée au milieu des ruines de Berlin embrasé.