Que faire quand nous sommes déçus par l'Eglise ?? La question se pose, même si nous n'osons pas toujours la formuler à haute voix : est-ce que l'Eglise est toujours utile dans le monde d'aujourd'hui ?? Divisions, conflits, abus : faut-il vraiment continuer à consacrer du temps à cette vie communautaire ?? Carmen Joy Imes aborde la question de front. Dans Faire partie de la famille de Dieu, elle explore l'identité familiale et communautaire de l'Eglise, lieu de la présence de Dieu, au fil des pages de la Bible. Elle invite les lecteurs à redécouvrir la vision de l'Eglise que dessinent les Ecritures et à en percevoir l'actualité. Son message est fort : Dieu se réjouit de la famille internationale et intergénérationnelle qu'il a créée. Vous redécouvrirez dans ce livre que Dieu tient ses promesses. Que vous ayez du mal avec l'Eglise, que vous cherchiez à comprendre son rôle dans le monde, ou que vous souhaitiez mieux enraciner ce que vous croyez, vous trouverez dans ces pages riches et accessibles clarté, espérance et encouragement. Récompensé par un prix spécial décerné par Christianity Today en 2025.