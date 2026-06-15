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Réveillez le Bishnoï qui est en vous

Franck Vogel

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La modernité ne fait pas que créer de la valeur. Elle génère aussi des crises, des urgences, des malaises et des pertes de sens. Alors que beaucoup cherchent des réponses en allant toujours plus vite et toujours plus loin, pour contourner les problèmes plutôt que les affronter, il est peut-être temps de s'arrêter. Et si la solution se trouvait non pas devant nous, mais derrière nous ? Et si elle était ailleurs que dans notre société moderne ? Depuis 1485, les Bishnoïs du Rajasthan vivent selon des principes d'équilibre entre l'humain, la nature et la communauté. Bien avant que notre monde ne parle de développement durable ou de bien-être au travail, ils avaient compris l'essentiel. Et ils le pratiquent encore aujourd'hui. En suivant Franck Vogel dans un voyage inattendu auprès de ce peuple hors du commun, nous voici invités à questionner en douceur nos certitudes sur la performance, le collectif et le sens que nous donnons à notre travail. Car ce livre n'est pas un récit de voyage, c'est un outil de transformation, concret et inspirant, pour celles et ceux qui dirigent, accompagnent et font vivre les organisations. A contre-sens de l'innovation telle que nous l'imaginons, cet ouvrage nous ouvre vers la vraie modernité, celle qui consiste à revenir à l'essentiel.

Par Franck Vogel
Chez L'éditeur à part

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Auteur

Franck Vogel

Editeur

L'éditeur à part

Genre

Carrière et réussite

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Réveillez le Bishnoï qui est en vous

Franck Vogel

Paru le 12/06/2026

176 pages

L'éditeur à part

19,00 €

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