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#Roman francophone

Wilder Inc.

Kindle Alexander

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Greer Lockhart avait décidé de sauver le monde lorsqu'il avait organisé son premier nettoyage de plage à l'âge de douze ans. Aujourd'hui, en tant qu'investisseur en capital-risque très prospère pour des start-ups respectueuses de l'environnement, il ne laisse rien se mettre en travers de ses objectifs, qu'ils soient personnels ou professionnels. Lorsqu'une nouvelle application de fitness organise une course cycliste, le côté compétitif de Greer prend le dessus et l'empêche d'abandonner. Pas même quand toute son attention se porte sur le seul coureur qu'il ne peut battre : Biker101. Dallas Reigns a appris il y a longtemps à faire profil bas et à rester concentré sur ses objectifs. Il se consacre entièrement à l'entreprise qu'il a créée avec ses frères, BikeBro. Mais il craint que ses efforts ne suffisent pas s'ils ne parviennent pas à la faire décoller avant que leur situation financière ne se détériore. Une rencontre fortuite avec un investisseur intransigeant est exactement ce dont ils ont besoin. Jusqu'à ce que sa résistance soit mise à l'épreuve lorsque le blond saisissant montre de l'intérêt pour plus que sa société, remettant en question toutes les limites immuables de Dallas. Lorsque l'illusion de la vie de Dallas menace de s'effondrer sous le poids de son propre désir, trouvera-t-il un moyen de renforcer sa volonté de fer, ou Greer l'aidera-t-il à se délivrer des entraves de son passé ?

Par Kindle Alexander
Chez Juno publishing

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Auteur

Kindle Alexander

Editeur

Juno publishing

Genre

Romance et érotique LGBT

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Wilder Inc.

Kindle Alexander trad. Marie-Christine Brault

Paru le 15/06/2026

488 pages

Juno publishing

24,50 €

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