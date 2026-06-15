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Ouchebtis

Raphaële Meffre

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Les Egyptiens du ier millénaire av. J. -C. plaçaient dans leurs tombes des statuettes alors appelées ouchebtis - "ceux qui répondent" en égyptien ancien. Ces ouchebtis, destinés à se substituer aux défunts en répondant à l'appel lors de corvées agricoles à accomplir dans l'au-delà, sont à la fois des images idéalisées du mort et des serviteurs - travailleurs, empoignant la houe, le pic et le sac à semailles. Souvent inscrites, ces statuettes constituent des sources documentaires de premier ordre qui concernent autant les croyances funéraires égyptiennes que les structures d'une société complexe. Comme le soulignait Jean-François Champollion dès 1827, leurs textes livrent les noms, filiations et fonctions des défunts, permettant de reconstituer "la série des castes, celle des fonctions publiques, et en un mot le tableau fidèle de l'organisation sociale des Egyptiens". Jean Yoyotte les qualifiait plus tard de "témoins de la société égyptienne". Près de deux siècles après Champollion, ce catalogue raisonné met en lumière l'une des plus riches collections d'ouchebtis au monde, en centrant son propos sur les statuettes produites de la XXVIe dynastie à l'époque ptolémaïque. Le chapitre introductif retrace l'histoire de la constitution de cet ensemble exceptionnel, issu principalement des grandes collections égyptologiques des XIXe et XXe siècles ainsi que de partages de fouilles ; il offre une analyse des techniques de fabrication des statuettes basée sur l'observation de cette vaste collection. L'ouvrage présente une étude exhaustive des mille neuf cent cinquante ouchebtis tardifs de la collection du Louvre accompagnée d'une présentation des propriétaires de ces statuettes, des autres monuments qui les font connaître et de leurs occupations. L'iconographie somptueuse et les reproductions en taille réelle mettent en évidence la diversité de ces statuettes pourtant produites de façon standardisée.

Par Raphaële Meffre
Chez Editions Khéops

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Auteur

Raphaële Meffre

Editeur

Editions Khéops

Genre

Art égyptien

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Ouchebtis

Raphaële Meffre

Paru le 10/06/2026

686 pages

Editions Khéops

110,00 €

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