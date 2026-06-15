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Victor Anicet céramiste plasticien

Daniel Oliere

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Dans le nord de la Martinique, à Marigot, la vie commence au rythme de la terre, du vent et des gestes transmis de génération en génération. C'est dans cet univers de pauvreté, de solidarité et de mémoire vivante que grandit Victor Anicet. Elevé par des femmes courageuses, il apprend très tôt à observer le monde : les outils des champs, les formes des objets, la force silencieuse des traditions. Peu à peu, le jeune garçon découvre que la matière porte une histoire et que les gestes du quotidien recèlent une profondeur insoupçonnée. Entre rencontres décisives, exil en métropole et quête intérieure, son chemin se dessine : faire de l'art un langage pour dire la mémoire, la terre et les peuples oubliés. Cet ouvrage retrace le parcours singulier de Victor Anicet, figure majeure des arts plastiques martiniquais. A travers un récit sensible et documenté, Daniel Oliere explore l'éveil artistique, les influences et les combats d'un créateur profondément attaché à ses racines caribéennes, dont l'oeuvre s'impose comme un puissant acte de transmission et de mémoire.

Par Daniel Oliere
Chez Editions Jets d'encre

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Auteur

Daniel Oliere

Editeur

Editions Jets d'encre

Genre

Essais biographiques

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Victor Anicet céramiste plasticien

Daniel Oliere

Paru le 15/06/2026

Editions Jets d'encre

20,10 €

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