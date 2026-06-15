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#Roman francophone

Quand l'amour vacille

Ingrid Ballone, Jean-Luc Isnard

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Ils pensaient se connaître. Ils avaient surtout appris à cohabiter avec leurs silences. Vincent et Charlotte s'aiment. Pourtant, quelque chose s'est déplacé. Ils vivent ensemble, mais ne se rencontrent plus vraiment. Les mots se font rares, les silences prennent de la place. Charlotte s'éloigne en elle-même. Vincent se réfugie dans un projet aussi ambitieux que troublant : le Projet Alpha. Entre ce qui n'est plus dit et ce qui ne peut plus être évité, leur lien se fissure. Alors chacun avance, à sa manière. Cherche. Résiste. Se confronte. Jusqu'à cette question, inévitable : peut-on encore se retrouver ... quand on s'est perdus ? Un roman sur l'amour quand il vacille, et sur ce qu'il reste, quand les certitudes disparaissent.

Par Ingrid Ballone, Jean-Luc Isnard
Chez Editions de l'Onde

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Auteur

Ingrid Ballone, Jean-Luc Isnard

Editeur

Editions de l'Onde

Genre

Littérature française

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Quand l'amour vacille

Ingrid Ballone, Jean-Luc Isnard

Paru le 15/06/2026

218 pages

Editions de l'Onde

20,00 €

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Scannez le code barre 9782371587922
9782371587922
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