Quand l'amour vacille

Ils pensaient se connaître. Ils avaient surtout appris à cohabiter avec leurs silences. Vincent et Charlotte s'aiment. Pourtant, quelque chose s'est déplacé. Ils vivent ensemble, mais ne se rencontrent plus vraiment. Les mots se font rares, les silences prennent de la place. Charlotte s'éloigne en elle-même. Vincent se réfugie dans un projet aussi ambitieux que troublant : le Projet Alpha. Entre ce qui n'est plus dit et ce qui ne peut plus être évité, leur lien se fissure. Alors chacun avance, à sa manière. Cherche. Résiste. Se confronte. Jusqu'à cette question, inévitable : peut-on encore se retrouver ... quand on s'est perdus ? Un roman sur l'amour quand il vacille, et sur ce qu'il reste, quand les certitudes disparaissent.