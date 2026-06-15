Quand Romain Courtois quitte Paris pour s'installer à Grangeroux, un hameau oublié aux confins du Berry et de la Creuse, il croit simplement fuir le bruit du monde et les blessures de son passé. Architecte de trente-cinq ans, meurtri par la mort brutale de ses parents, il vient chercher dans la vieille maison de ses grands-parents un refuge, un silence, peut-être une seconde naissance. Grangeroux semble être un village comme les autres. Mais derrière ses volets clos, ses maisons désertées, ses fermes en ruines et ses chemins envahis par les ronces, dort un monde disparu. Ici, le temps semble s'être arrêté. Pourquoi les habitants sont-ils partis ? Qu'est devenu ce village autrefois vivant ? Et que reste-t-il de ceux qui l'ont habité ? Guidé par Pierrot et Mariette, les deux derniers gardiens de la mémoire des lieux, Romain remonte le fil du temps. De souvenirs enfouis en découvertes bouleversantes, il exhume les secrets de sa propre lignée et redonne voix à ceux que l'oubli menaçait d'effacer. Roman de la mémoire, de la transmission et du renouveau, Une terre pour renaître est une ode sensible au monde rural, à ses silences, à ses blessures, mais aussi à sa force de renaissance. Dans ces ruines chargées d'histoire, Jeanine Berducat fait naître une émouvante promesse : celle qu'aucune terre n'est jamais tout à fait perdue.