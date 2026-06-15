Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Grasset, le Nora-Gate Etats Généraux de la BD 2026 Cinq éditeurs BD à découvrir
#Bande dessinée jeunesse

Entre elle et toi

Soupesieste

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Théodèle ne voulait pas changer de ville, encore moins de vie. A cause de la mutation de sa mère, il quitte Ottawa pour Victoria, en Colombie-Britannique, bien décidé à traverser sa dernière année de lycée en solitaire. Mais Ava bouscule tous ses plans. Solaire, vive et déroutante, elle parvient à fissurer sa carapace. Très vite, un lien d'amitié sincère et intense se tisse entre eux. Pourtant, leur complicité dérange. César, son frère jumeau, aussi glacial qu'elle est lumineuse, semble prêt à tout pour éloigner Théo. Pourquoi cette hostilité ? Que cherche-t-il à protéger ? Et qu'est-ce que Théo est prêt à risquer pour comprendre ce qu'il réveille chez César... et en lui-même ?

Par Soupesieste
Chez Aura Nox

|

Auteur

Soupesieste

Editeur

Aura Nox

Genre

Romans, témoignages & Co

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Entre elle et toi par Soupesieste

Commenter ce livre

 

Entre elle et toi

Soupesieste

Paru le 15/06/2026

268 pages

Aura Nox

17,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9791098197048
9791098197048
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Étienne Klein perd son doctorat après une enquête sur le plagiat de sa thèse “Je suis plus français que toi, parce que moi, j’ai choisi” : dans les allées de Passeurs de Livres Lionnel Astier : “Tout ce qui leur restait, c’était la parole” Plagiat d'Étienne Klein : des excuses au règlement de comptes
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités Free Spins
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.