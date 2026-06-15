Entre elle et toi

Théodèle ne voulait pas changer de ville, encore moins de vie. A cause de la mutation de sa mère, il quitte Ottawa pour Victoria, en Colombie-Britannique, bien décidé à traverser sa dernière année de lycée en solitaire. Mais Ava bouscule tous ses plans. Solaire, vive et déroutante, elle parvient à fissurer sa carapace. Très vite, un lien d'amitié sincère et intense se tisse entre eux. Pourtant, leur complicité dérange. César, son frère jumeau, aussi glacial qu'elle est lumineuse, semble prêt à tout pour éloigner Théo. Pourquoi cette hostilité ? Que cherche-t-il à protéger ? Et qu'est-ce que Théo est prêt à risquer pour comprendre ce qu'il réveille chez César... et en lui-même ?