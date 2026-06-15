Joke's Sin

Ciro Navarro n'a jamais eu une vie facile, mais il a appris à survivre. Malgré les cauchemars d'un passé qu'il ne peut effacer et qui le hante, une grande partie de sa vie horrible est heureusement derrière lui. Il vit dans le présent, se concentrant sur sa famille choisie, ses amis de toujours et son travail qui le comble. L'entourage de Ciro est petit, mais soudé ; si vous en faites partie, vous êtes son monde. Et d'une certaine manière, il est devenu un sauveteur : au moindre signe de difficulté de la part de quelqu'un à qui il tient, il se précipite. Après des années de travail acharné et de patience, Xander a atteint son objectif et s'est fait un nom en tant que chef mondialement connu. Il vit son rêve chaque jour : cuisiner et servir des plats qui procurent de la joie aux gens. Bien qu'il possède plusieurs restaurants, c'est Haven Hart que Xander considère comme son foyer, et il ne peut imaginer s'installer ailleurs. La vie est belle. En fait, tout dans la vie de Xander est parfait... jusqu'à ce que des personnes de son passé commencent à mourir. Lorsque la rumeur d'un tueur en série déterminé à éliminer Xander se répand, l'instinct de Ciro prend le dessus et il jure de protéger Xander, cet homme doux et humble qui l'attire tant. La gravité de la situation ébranle Xander, qui accepte que Ciro s'installe chez lui. Cette proximité fait monter la température et montre à Ciro et Xander à quel point ils comptent l'un pour l'autre, mais les précautions qu'ils ont prises pourraient ne pas suffire à les protéger. Lorsque l'impensable se produit, ils sont mis à l'épreuve. Xander et Ciro pourront-ils survivre au tueur en série fou qui se met en travers de leur chemin ?