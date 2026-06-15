Lorsque sa brillante carrière militaire prend fin de manière abrupte et tragique, Maddox Kent, trente-deux ans, retourne dans la ville où il n'avait jamais prévu de remettre les pieds, dans l'espoir de réparer la situation qu'il a causée avec le frère qu'il a laissé derrière lui. Mais rentrer chez lui signifie affronter certaines vérités difficiles sur lui-même et ses actions. Alors qu'il a l'occasion de commencer à se racheter en aidant son frère à gérer le refuge dont il s'occupe, Maddox est pris au dépourvu lorsqu'un inconnu fait son apparition... Pour Isaac, vingt-et-un ans, Pelican Bay n'est censé être qu'une étape entre San Francisco et New York. Accompagné de son petit frère, Newt, Isaac cherche simplement à réparer ses erreurs en rendant quelque chose de valeur à une personne à qui il a fait du tort. Mais le rude hiver du Minnesota endommage la voiture d'Isaac et les laisse, lui et Newt, bloqués dans un refuge pour animaux. Lorsque les propriétaires des lieux lui offrent du travail, Isaac, désespéré, accepte, malgré la présence d'un hoamme dont il sait instinctivement qu'il pourrait causer la perte... Rien chez Isaac n'a de sens pour Maddox. Ni ses piercings, ni son maquillage, ni ses vêtements voyants. Et certainement pas le sarcasme qui ne colle pas avec la vulnérabilité que Maddox voit dans les yeux du jeune homme. Mais une chose semble logique pour cet ancien soldat endurci. Isaac fuit quelque chose, et l'instinct de Maddox lui dit de ne pas laisser partir Isaac et le petit Newt avant d'avoir découvert la vérité. Mais la présence d'Isaac oblige Maddox à comprendre une chose à laquelle il ne s'attendait pas... la réaction de son propre corps face à ce beau jeune homme. A part leur alchimie explosive, rien ne devrait naître entre le soldat rigide et le rebelle mystérieux. Mais c'est peut-être justement pour cela que ça fonctionne...