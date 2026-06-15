La morsure de l'acier

Marseille, 2226. Le jour de ses trente ans, une procédure technologique obligatoire fait basculer la vie de Maxime : il commence à entendre une voix dans sa tête, celle de Louise, une combattante clandestine impulsive et violente. Infiltrée dans son esprit, cette présence s'impose et prend le contrôle de son corps. Pour survivre, Maxime est projeté dans l'univers brutal des arènes souterraines, ignorant que chaque combat accélère sa propre disparition. Pris au piège d'une machination scientifique, le véritable danger pour lui n'est plus de mourir, mais d'être définitivement remplacé.