Besoin d'aide : maison délabrée à retaper... et coeur meurtri à rafistoler. J'ai hérité de la vieille maison de ma tante, dans une petite ville d'Oregon, et je dois la retaper et la vendre avant de poursuivre mes rêves citadins. Je suis l'un des meilleurs enquêteurs de la Navy, mais après vingt ans à vivre en caserne, le bricolage ne fait pas partie de mon éventail - pourtant large - de compétences. Par chance, mon meilleur ami a une solution : son fils de vingt-trois ans, Knox, fraîchement diplômé de l'université. Il a besoin d'être hébergé pour l'été et débarque avec un chat et des années d'expérience en rénovation. Non seulement Knox a bien grandi et il est beau comme un dieu, mais je le reconnais : c'est le barbu autoritaire qui m'a donné le baiser le plus torride de toute ma vie. Mon meilleur ami ne doit en aucun cas découvrir que j'ai un crush sur son fils. Mais avec tout ce ponçage, ce martelage et ce perçage, mes défenses s'effondrent, une pause musicale à la fois. Pourrait-on se construire un avenir commun, ou nos chemins sont-ils voués à se séparer passé l'été ? Donne-moi un foyer est le premier tome de la trilogie Mon havre de paix d'Annabeth Albert. Cette romance contemporaine comprend un quarantenaire bougon qui fait de son mieux pour retaper une maison, un jeune rayon de soleil là pour lui donner un coup de main, une famille choisie, et un chat qui se prend pour un entremetteur.