Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Grasset, le Nora-Gate Etats Généraux de la BD 2026 Cinq éditeurs BD à découvrir
#Essais

Marcher au rythme de l’Esprit

James i. Packer, James Packer

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
"Puisque nous vivons par l'Esprit, marchons aussi par l'Esprit" (Galates 5. 25). Le Saint-Esprit nous fortifie, nous guide, nous fait grandir et nous permet de persévérer dans notre relation avec Dieu. Son oeuvre est parfois méconnue, mais elle est mise en pleine lumière par les mouvements de réveil et de renouveau. Ce livre fait partie des classiques du grand théologien James Packer. Il aborde toutes les dimensions du rôle de l'Esprit dans la vie chrétienne, en dialogue avec les mouvements charismatiques et pentecôtistes mais aussi avec les autres traditions chrétiennes. Packer est un guide sûr pour qui veut découvrir la richesse et la profondeur de l'oeuvre de l'Esprit, mieux comprendre les différentes conceptions de la sainteté et de la vie spirituelle, et toujours placer le Christ au centre de l'action chrétienne. Ce livre présente tout ce qu'il est nécessaire de savoir pour une vie chrétienne dans l'Esprit saine et joyeuse.

Par James i. Packer, James Packer
Chez Grâce et Vérite Editions

|

Auteur

James i. Packer, James Packer

Editeur

Grâce et Vérite Editions

Genre

Théologie

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Marcher au rythme de l’Esprit par James i. Packer, James Packer

Commenter ce livre

 

Marcher au rythme de l’Esprit

James i. Packer, James Packer

Paru le 15/06/2026

396 pages

Grâce et Vérite Editions

20,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782853310758
9782853310758
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Étienne Klein perd son doctorat après une enquête sur le plagiat de sa thèse “Je suis plus français que toi, parce que moi, j’ai choisi” : dans les allées de Passeurs de Livres Lionnel Astier : “Tout ce qui leur restait, c’était la parole” Plagiat d'Étienne Klein : des excuses au règlement de comptes
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités Free Spins
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.