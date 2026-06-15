Marcher au rythme de l’Esprit

"Puisque nous vivons par l'Esprit, marchons aussi par l'Esprit" (Galates 5. 25). Le Saint-Esprit nous fortifie, nous guide, nous fait grandir et nous permet de persévérer dans notre relation avec Dieu. Son oeuvre est parfois méconnue, mais elle est mise en pleine lumière par les mouvements de réveil et de renouveau. Ce livre fait partie des classiques du grand théologien James Packer. Il aborde toutes les dimensions du rôle de l'Esprit dans la vie chrétienne, en dialogue avec les mouvements charismatiques et pentecôtistes mais aussi avec les autres traditions chrétiennes. Packer est un guide sûr pour qui veut découvrir la richesse et la profondeur de l'oeuvre de l'Esprit, mieux comprendre les différentes conceptions de la sainteté et de la vie spirituelle, et toujours placer le Christ au centre de l'action chrétienne. Ce livre présente tout ce qu'il est nécessaire de savoir pour une vie chrétienne dans l'Esprit saine et joyeuse.