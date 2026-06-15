Les âmes damnées de Châtelaillon

Un matin, sur une plage, le corps mutilé d'une jeune femme est découvert. Le mode opératoire rappelle avec une troublante précision une série de crimes commis quinze ans plus tôt. Au même moment, à Neuvy-Saint-Sépulchre, une relique inestimable disparaît d'une église : le Précieux Sang du Christ. Simple coïncidence ? Très vite, le détective Paul Kestevan et le commissaire Talbot comprennent que ces affaires sont liées à un secret ancien, enfoui depuis des siècles. Entre manipulations, fausses pistes et croyances inquiétantes, les deux enquêteurs vont s'approcher d'une vérité que certains sont prêts à protéger à n'importe quel prix. Et si la mort n'était pas une frontière définitive ? Auteur de nombreux romans policiers, David Verdier poursuit avec ce nouveau thriller le cycle des enquêtes de Paul Kestevan.