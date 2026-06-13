Là où la mer se tait

Gaspard a fait de la discrétion une armure. Ecrivain de l'ombre, il traverse la vie en silence, s'effaçant un peu plus chaque jour, convaincu que certaines voix ne sont pas faites pour être entendues. Jusqu'à cette nuit. Jusqu'à ce pas de côté qui l'entraîne vers une porte qu'il n'aurait jamais dû ouvrir. De l'autre côté se tient Ombeline, une femme droite et attentive, dont le regard n'évite rien. Avec elle, les mots se font rares, les silences deviennent langage, et quelque chose de fragile, profondément vivant, commence à naître entre eux. Mais lorsque le passé refait surface et que le sol se dérobe, Gaspard devra faire un choix : continuer à disparaître... ou oser avancer vers la lumière.