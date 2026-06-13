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#Roman francophone

Là où la mer se tait

A.j Orchidea

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Gaspard a fait de la discrétion une armure. Ecrivain de l'ombre, il traverse la vie en silence, s'effaçant un peu plus chaque jour, convaincu que certaines voix ne sont pas faites pour être entendues. Jusqu'à cette nuit. Jusqu'à ce pas de côté qui l'entraîne vers une porte qu'il n'aurait jamais dû ouvrir. De l'autre côté se tient Ombeline, une femme droite et attentive, dont le regard n'évite rien. Avec elle, les mots se font rares, les silences deviennent langage, et quelque chose de fragile, profondément vivant, commence à naître entre eux. Mais lorsque le passé refait surface et que le sol se dérobe, Gaspard devra faire un choix : continuer à disparaître... ou oser avancer vers la lumière.

Par A.j Orchidea
Chez Spark Publishing

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Auteur

A.j Orchidea

Editeur

Spark Publishing

Genre

Romance sexy

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Là où la mer se tait

A.j Orchidea

Paru le 13/06/2026

249 pages

Spark Publishing

8,90 €

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