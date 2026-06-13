1934 en chiffres d’or

Certains blasons sportifs ne meurent jamais tout à fait, ils sommeillent sous la poussière des saisons. Celui du FC Sète est de ceux-là. Les Dauphins, drapés de leur maillot cerclé vert et blanc, gravèrent leur nom au fronton du football national en réalisant l'impensable en 1934 : le premier doublé Coupe - Championnat. Sous l'impulsion de deux stratèges sétois visionnaires-Georges Bayrou et Emmanuel Gambardella-le FC Sète devint plus qu'un collectif : une escouade, une confrérie, un culte... La Mecque du Football. Ce livre en restitue la marche triomphale, des premiers élans de l'Olympique Cettois aux clameurs saint-clairiennes des Métairies, jusqu'à ce printemps où une ville besogneuse fit plier les puissants d'un tacle appuyé, et imposa sa singularité à la France entière. On y croise les héros, on y entend battre les coeurs fidèles, on y mesure la dév otion que produit le football. L'auteur Guillaume Druesne soutient avec ferveur et talent que le FC Sète n'est pas une affaire ordinaire, mais un héritage, une mémoire vivante qu'aucune gestion hasardeuse ne saurait dissoudre. Car il est des vérités simples : nous ne sommes que les dépositaires de ce fameux coup double et de cette épopée parmi l'élite. Et si 1934 en fut l'apogée, il appartient aux footeux d'aujourd'hui d'entretenir la flamme. Ainsi se referme ce chapitre doré, non comme un point final, mais comme une suspension. Car tant qu'il restera, au détour d'une rue de Sète, un enfant pour rêver au maillot vert et blanc, tant qu'une mémoire vibrera au souvenir de Colombes, alors la légende continuera son cours.