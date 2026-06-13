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REAlités

Dia marie-claire Di, Marie-Claire Di Dia

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REAlités est né de ces traversées intérieures où tout vacille, de ces instants de lucidité où l'essentiel se révèle, et de ces gestes infimes par lesquels une vie se reconstruit de l'intérieur. Fruit de son expérience et de son propre parcours, cet ouvrage s'enracine dans une vérité vécue qu'a choisie de transmettre Marie-Claire Di Dia afin d'accompagner autrement. Elle y montre comment elle aide dirigeants, avocats et professionnels à renouer avec une lecture plus juste d'eux-mêmes, à réguler leur système nerveux, à clarifier leur élan profond et à retrouver, dans leur posture comme dans leur exercice, une présence plus stable, plus précise et plus souveraine. Car il est parfois une vérité que l'on pressent sans jamais oser l'affronter : celle qui pourrait tout changer.

Par Dia marie-claire Di, Marie-Claire Di Dia
Chez Le Lys Bleu

|

Auteur

Dia marie-claire Di, Marie-Claire Di Dia

Editeur

Le Lys Bleu

Genre

Réussite personnelle

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REAlités

Dia marie-claire Di, Marie-Claire Di Dia

Paru le 13/06/2026

176 pages

Le Lys Bleu

18,50 €

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Scannez le code barre 9791044039712
9791044039712
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