REAlités est né de ces traversées intérieures où tout vacille, de ces instants de lucidité où l'essentiel se révèle, et de ces gestes infimes par lesquels une vie se reconstruit de l'intérieur. Fruit de son expérience et de son propre parcours, cet ouvrage s'enracine dans une vérité vécue qu'a choisie de transmettre Marie-Claire Di Dia afin d'accompagner autrement. Elle y montre comment elle aide dirigeants, avocats et professionnels à renouer avec une lecture plus juste d'eux-mêmes, à réguler leur système nerveux, à clarifier leur élan profond et à retrouver, dans leur posture comme dans leur exercice, une présence plus stable, plus précise et plus souveraine. Car il est parfois une vérité que l'on pressent sans jamais oser l'affronter : celle qui pourrait tout changer.