La face cachée du monde est un cri intérieur, un manifeste sensible porté par une plume à vif. A travers un récit brut et poétique, l'auteure nous plonge dans les abîmes de l'âme humaine, là où l'addiction, la solitude, l'autodestruction façonnent le quotidien. Mais loin d'être un simple témoignage, cet ouvrage est une quête de soi, de sens, de lumière, dans un monde souvent trop dur pour les coeurs tendres. Vous y explorerez les mécanismes invisibles de la douleur et des thèmes, tels les troubles alimentaires, le manque d'amour, la manipulation sociale, mais aussi les réveils, les prises de conscience, l'analyse lucide des comportements humains. Chaque page est un miroir tendu au lecteur : qui suis-je vraiment, au-delà de mes blessures, au-delà du masque ?