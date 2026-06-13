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#Essais

La face cachée du monde

Léa Rose

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La face cachée du monde est un cri intérieur, un manifeste sensible porté par une plume à vif. A travers un récit brut et poétique, l'auteure nous plonge dans les abîmes de l'âme humaine, là où l'addiction, la solitude, l'autodestruction façonnent le quotidien. Mais loin d'être un simple témoignage, cet ouvrage est une quête de soi, de sens, de lumière, dans un monde souvent trop dur pour les coeurs tendres. Vous y explorerez les mécanismes invisibles de la douleur et des thèmes, tels les troubles alimentaires, le manque d'amour, la manipulation sociale, mais aussi les réveils, les prises de conscience, l'analyse lucide des comportements humains. Chaque page est un miroir tendu au lecteur : qui suis-je vraiment, au-delà de mes blessures, au-delà du masque ?

Par Léa Rose
Chez Le Lys Bleu

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Auteur

Léa Rose

Editeur

Le Lys Bleu

Genre

Essais

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La face cachée du monde

Léa Rose

Paru le 13/06/2026

108 pages

Le Lys Bleu

13,00 €

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Scannez le code barre 9791042292287
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