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L'art finira par gagner

Malick Sidibé

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Ce texte est une retranscription d'une conférence donnée par le photographe malien Malick Sidibé à l'Ecole nationale des beaux-arts de Lyon en 2010. On peut y lire son parcours, son rapport à l'art et la photographie, mais surtout , il nous donne accès à sa relation au monde. Celle d'un homme élevé sous la France coloniale, qui a traversé l'indépendance du Mali, photographié des milliers d'anonymes dans son studio, dans des fêtes ou lors du Paris-Dakar, et qui a été l'un des seuls réparateur d'appareil photo de la région. Malick Sidibé est né en 1936 à Soloba (Mali), décédé en 2016 à Bamako (Mali). Internationalement reconnu, il a reçu plusieurs récompenses pour son travail de photographe.

Par Malick Sidibé
Chez Rotolux Press

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Auteur

Malick Sidibé

Editeur

Rotolux Press

Genre

Essais

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L'art finira par gagner

Malick Sidibé

Paru le 12/06/2026

24 pages

Rotolux Press

5,00 €

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Scannez le code barre 9791096398058
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