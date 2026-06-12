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#Essais

Inflation

Eric Berr, Jonathan Marie

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Un tour d'horizon complet, précis et didactique qui tend à sortir des idées reçues sur l'inflation. L'inflation est le fruit d'un conflit social et politique permanent sur la répartition du revenu national. Tout en traitant l'actualité immédiate du sujet, l'ouvrage aborde l'ensemble des questions que l'inflation soulève. A qui la faute ? Qui la paye vraiment ? Qui en profite ? Comment la combattre ? Pour y répondre, les auteurs analysent les modalités de calcul de la hausse des prix et du pouvoir d'achat. Ils montrent aussi l'absurdité de la politique des banques centrales qui pénalise l'activité en renchérissant le coût de l'emprunt, alors que l'inflation n'est en rien provoquée par un excès de crédit. A partir de cette conception plus complète et plus éclairante, ils expliquent comment concevoir une autre politique régulatrice des prix et des revenus, compatible avec la bifurcation écologique prioritaire : ce qui compte c'est moins de réduire l'inflation que de permettre à l'économie de répondre aux besoins essentiels de la population. Eric Berr est maître de conférences en économie à l'université de Bordeaux. Sylvain Billot, économiste à l'Insee, enseigne à l'ENSAE. Jonathan Marie est professeur d'économie à l'IHEAL et membre du CREDA.

Par Eric Berr, Jonathan Marie
Chez Points

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Auteur

Eric Berr, Jonathan Marie

Editeur

Points

Genre

Economie (essai)

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Inflation

Eric Berr, Jonathan Marie

Paru le 12/06/2026

144 pages

Points

8,40 €

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