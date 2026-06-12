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L'Invitée surprise

Alison Espach

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Un roman drôle et chaleureux, vraie bouffée de force et d'espoir. Le Cornwall Inn, Phoebe a rêvé de cet hôtel avec son mari. Pourtant, lorsqu'elle descend du taxi, elle est seule, sans bagages, dans la magnifique robe de soie vert émeraude qu'elle n'a jamais osé porter. Si elle a vécu sans éclat, elle mourra avec panache. Tout est prévu, de la promenade sur la plage au coucher du soleil au plateau de fruits de mer, en passant par la crème brûlée et la boîte de comprimés... Tout, sauf un détail : l'hôtel est entièrement réservé pour un mariage grandiose, une semaine de festivités. Et la mariée ne laissera personne gâcher son grand jour. "La meilleure lecture de l'année". The Times "Véritable phénomène aux Etats-Unis, ce roman sensible au coeur d'une fête de mariage est enfin traduit en français ! " Version Femina Née en 1984, Alison Espach est professeure de Creative Writing à l'université Providence dans le Rhode Island. L'invitée surprise, son premier roman traduit en français, a déjà conquis plus d'1 million de lecteurs à travers le monde. En cours de traduction dans 26 pays, il sera prochainement adapté au cinéma. "Un roman drôle, bourré d'optimisme et d'amour". Télé Loisirs Traduit de l'anglais (Etats-Unis) par Marie Chivot-Buhler ELU MEILLEUR ROMAN 2024 PAR LES LECTEURS DE GOODREADS

Par Alison Espach
Chez Points

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Auteur

Alison Espach

Editeur

Points

Genre

Littérature étrangère

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L'Invitée surprise

Alison Espach

Paru le 12/06/2026

480 pages

Points

9,90 €

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Scannez le code barre 9791041423972
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