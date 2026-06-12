"Ankama, de l'esquisse à l'épopée" , le catalogue de l'exposition inaugurale de la Cité internationale du cinéma d'animation d'Annecy, revient sur les vingt-cinq ans de création du studio roubaisien, qui s'est imposé comme l'un des acteurs les plus importants du jeu vidéo et de l'animation en France. Le succès du jeu vidéo Dofus en 2004 a permis à l'entreprise d'ouvrir tour à tour une maison d'édition et un studio d'animation. L'univers de Dofus, le Krosmoz, dépasse alors les frontières du jeu vidéo pour devenir transmédia. Cet ouvrage remonte aux sources de cette histoire. Il raconte l'odyssée du jeu Dofus, de la série télévisée Wakfu et du nouveau projet Waven. Enrichi de textes de spécialistes de l'animation et d'entretiens avec des acteurs historiques d'Ankama, il est illustré de plus de 230 documents, dont des esquisses et des recherches graphiques inédites. Plonger au coeur de cet art transmédia, c'est découvrir la genèse des formes et récits mythologiques de nos mondes contemporains.