Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Grasset, le Nora-Gate Etats Généraux de la BD 2026 Cinq éditeurs BD à découvrir
#Beaux livres

Ankama, de l'esquisse à l'épopée

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
"Ankama, de l'esquisse à l'épopée" , le catalogue de l'exposition inaugurale de la Cité internationale du cinéma d'animation d'Annecy, revient sur les vingt-cinq ans de création du studio roubaisien, qui s'est imposé comme l'un des acteurs les plus importants du jeu vidéo et de l'animation en France. Le succès du jeu vidéo Dofus en 2004 a permis à l'entreprise d'ouvrir tour à tour une maison d'édition et un studio d'animation. L'univers de Dofus, le Krosmoz, dépasse alors les frontières du jeu vidéo pour devenir transmédia. Cet ouvrage remonte aux sources de cette histoire. Il raconte l'odyssée du jeu Dofus, de la série télévisée Wakfu et du nouveau projet Waven. Enrichi de textes de spécialistes de l'animation et d'entretiens avec des acteurs historiques d'Ankama, il est illustré de plus de 230 documents, dont des esquisses et des recherches graphiques inédites. Plonger au coeur de cet art transmédia, c'est découvrir la genèse des formes et récits mythologiques de nos mondes contemporains.

Chez Editions de la Martinière

|

Editeur

Editions de la Martinière

Genre

Monographies

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Ankama, de l'esquisse à l'épopée

Commenter ce livre

 

Ankama, de l'esquisse à l'épopée

Paru le 12/06/2026

144 pages

Editions de la Martinière

24,90 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782732492322
9782732492322
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Étienne Klein perd son doctorat après une enquête sur le plagiat de sa thèse “Je suis plus français que toi, parce que moi, j’ai choisi” : dans les allées de Passeurs de Livres Lionnel Astier : “Tout ce qui leur restait, c’était la parole” Que lire cet été ? Les choix des académiciens Goncourt
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités Free Spins
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.