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#Imaginaire

Diane

Krystel, Mathieu Salvia

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A la ferme bressane, le vide s'installe. Et avec lui, l'effacement progressif de la mémoire de Diane Perrin, grande autrice jeunesse. A mesure que le dragon blanc dévore les souvenirs de sa proie, le monde imaginaire de celle-ci s'effondre. Pour certains de ses héros, dont les aventures ont marqué des générations de lecteurs, le danger est limité. Mais pour d'autres, nés d'idées inachevées ou de jeux d'enfant, sombrer dans l'oubli de leur créatrice signifie disparaître. Tandis que Monsieur Doudou, faux protecteur et vrai tyran, resserre son emprise pour rester le préféré de la jeune Lala, Pabo le rat et Cléo la fée comprennent qu'il ne leur reste plus beaucoup de temps. Et que cette fois, il ne suffira pas d'un héros solitaire pour sauver le monde. Car certaines histoires sont spéciales. Celles qui parlent de la fin... et de ce qui vient après. Avec ce troisième tome, Mathieu Salvia et Krystel concluent une trilogie aussi aventureuse qu'émouvante, et nous offrent une réflexion lumineuse sur la mémoire, la transmission et le pouvoir de la fiction.

Par Krystel, Mathieu Salvia
Chez Dargaud

|

Auteur

Krystel, Mathieu Salvia

Editeur

Dargaud

Genre

Science-fiction, heroic fantas

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Diane

Krystel, Mathieu Salvia

Paru le 12/06/2026

56 pages

Dargaud

12,95 €

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