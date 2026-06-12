Le fascisme est-il un diner de gala?

Au coeur des Think Tanks de l'extrême droite, entre petits-fours et bruits de botte, on peine à discerner une homogénéité politique. Traversés par différents courants parfois contradictoires, ces espaces publics d'organisation ou de publicité visent à fédérer une communauté. Ici s'organisent celles et ceux qui sont mus par un désir exacerbé : en finir avec le wokisme qui entrave la liberté. Liberté d'entreprendre, liberté d'être blanc, liberté d'être riche. Fruit d'une immersion dans les travées des séminaires, des remises de prix, des cocktails, des réunions, cette enquête témoigne de la fascisation en cours.