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Le Dernier Comte d'Alitebury

Vincent Cattelain

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A Oxford, un livre oublié refait surface. Dans ses pages, des indices troublants semblent annoncer des morts à venir. Charles Redwind, professeur à l'université, décide d'en percer le secret avec Sirius de Demetran, héritier taciturne d'une ancienne famille anglaise. Leur enquête les entraîne à travers l'Europe jusqu'au manoir d'Alitebury, où le passé n'a jamais cessé de rôder. Peu à peu, ils remontent la piste d'un régiment de l'armée royale britannique disparu durant l'hiver 1702, au cours d'événements que l'histoire aurait dû oublier. Mais certaines vérités, une fois exhumées, refusent de se taire...

Par Vincent Cattelain
Chez Hello Editions

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Auteur

Vincent Cattelain

Editeur

Hello Editions

Genre

Science-fiction

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Le Dernier Comte d'Alitebury

Vincent Cattelain

Paru le 12/06/2026

314 pages

Hello Editions

25,00 €

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