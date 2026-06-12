Dynamique de transformation du Private Equity

Le capital-investissement change de peau. A l'heure où les frontières entre structures et marchés cotés et non cotés se brouillent, où les durées de détention d'actifs s'allongent et où la valeur est redéfinie au prisme de l'impact, ce livre propose une lecture claire, structurée et engagée d'un secteur financier en pleine hybridation. Cet ouvrage collectif croise les regards de praticiens et de chercheurs pour éclairer : - la convergence entre marchés cotés et privés, ses effets sur la liquidité (secondaries, fonds de continuation, NAV loans) et la régulation ; - le basculement d'un modèle financier vers un modèle organisationnel, avec l'ascension des operating partners et des CFO sous LBO ; - les enjeux IFRS d'un LBO primaire et la mécanique fine des management packages ; - l'investissement en retournement et les arbitrages trésorerie/valeur en temps de crise ; - la création de valeur lors des deuxièmes et troisièmes tours de rachat : ce qui marche encore, ce qui s'épuise ; - l'impact investing en Afrique, ses chaînes de valeur et une matrice impact/risque pour passer de l'intention à l'exécution. Allant au-delà de l'état de l'art, ce volume fournit des cadres d'analyse actionnables, des études de cas, des repères normatifs et des retours d'expérience sans fard. Il s'adresse aux investisseurs, dirigeants de PME, d'ETI et de groupes, membres de conseils, DAF, operating partners, régulateurs, conseillers et étudiants qui veulent comprendre, décider et agir. 24e opus d'une collection portée par NEOMA Alumni (top 5 business school en France), les différents chapitres font dialoguer performance, gouvernance et responsabilité pour aider chacun à naviguer un private equity devenu espace de marché, de management et d'impact. Un livre pour anticiper, piloter et créer durablement de la valeur dans le nouveau paysage des marchés privés.