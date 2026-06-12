Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Grasset, le Nora-Gate Etats Généraux de la BD 2026 Cinq éditeurs BD à découvrir

Dynamique de transformation du Private Equity

Jean-Michel Huet, Franck Pignède

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Le capital-investissement change de peau. A l'heure où les frontières entre structures et marchés cotés et non cotés se brouillent, où les durées de détention d'actifs s'allongent et où la valeur est redéfinie au prisme de l'impact, ce livre propose une lecture claire, structurée et engagée d'un secteur financier en pleine hybridation. Cet ouvrage collectif croise les regards de praticiens et de chercheurs pour éclairer : - la convergence entre marchés cotés et privés, ses effets sur la liquidité (secondaries, fonds de continuation, NAV loans) et la régulation ; - le basculement d'un modèle financier vers un modèle organisationnel, avec l'ascension des operating partners et des CFO sous LBO ; - les enjeux IFRS d'un LBO primaire et la mécanique fine des management packages ; - l'investissement en retournement et les arbitrages trésorerie/valeur en temps de crise ; - la création de valeur lors des deuxièmes et troisièmes tours de rachat : ce qui marche encore, ce qui s'épuise ; - l'impact investing en Afrique, ses chaînes de valeur et une matrice impact/risque pour passer de l'intention à l'exécution. Allant au-delà de l'état de l'art, ce volume fournit des cadres d'analyse actionnables, des études de cas, des repères normatifs et des retours d'expérience sans fard. Il s'adresse aux investisseurs, dirigeants de PME, d'ETI et de groupes, membres de conseils, DAF, operating partners, régulateurs, conseillers et étudiants qui veulent comprendre, décider et agir. 24e opus d'une collection portée par NEOMA Alumni (top 5 business school en France), les différents chapitres font dialoguer performance, gouvernance et responsabilité pour aider chacun à naviguer un private equity devenu espace de marché, de management et d'impact. Un livre pour anticiper, piloter et créer durablement de la valeur dans le nouveau paysage des marchés privés.

Par Jean-Michel Huet, Franck Pignède
Chez Pearson France

|

Auteur

Jean-Michel Huet, Franck Pignède

Editeur

Pearson France

Genre

Entreprise

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Dynamique de transformation du Private Equity par Jean-Michel Huet, Franck Pignède

Commenter ce livre

 

Dynamique de transformation du Private Equity

Jean-Michel Huet, Franck Pignède

Paru le 12/06/2026

304 pages

Pearson France

23,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782326003552
9782326003552
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Étienne Klein perd son doctorat après une enquête sur le plagiat de sa thèse “Je suis plus français que toi, parce que moi, j’ai choisi” : dans les allées de Passeurs de Livres Lionnel Astier : “Tout ce qui leur restait, c’était la parole” Que lire cet été ? Les choix des académiciens Goncourt
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités Free Spins
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.