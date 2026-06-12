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Les Ogres

Louise Mey

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Le danger se cache partout, même là où l'on se croit en sécurité. Enquêtrice à la Brigade des crimes et délits sexuels du nord de Paris, Alex Dueso ne compte plus les affaires de violences conjugales, de viols ou de harcèlements en tout genre auxquelles elle a dû faire face depuis des années. Loin de s'y habituer, elle sent néanmoins le besoin d'une pause. Son compagnon lui propose alors de partir quelques jours dans le Puy-de-Dôme pour se ressourcer. Mais les prédateurs se fondent comme personne dans les situations les plus banales, et Alex, qui ne peut s'empêcher de voir le mal partout, est bien placée pour le savoir. Instinct ou paranoïa ? La flic peut-elle encore se faire confiance ou est-elle en train de perdre pied ? "Louise Mey est en train de devenir un grand nom du roman noir français". LIBERATION Louise Mey vit à Paris. Autrice de romans noirs et de thrillers (La Deuxième Femme, 34m2), elle écrit également pour le théâtre et la jeunesse. Son roman Petite Sale, lauréat du prix Landerneau, a été adapté à la télévision.

Par Louise Mey
Chez Points

|

Auteur

Louise Mey

Editeur

Points

Genre

Romans policiers

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Les Ogres

Louise Mey

Paru le 12/06/2026

432 pages

Points

9,90 €

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Scannez le code barre 9791041430468
9791041430468
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